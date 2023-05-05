У Fortnite гравці змагатимуться за нормативами спортивної стрільби

Американську онлайн-відеогру Fortnite у жанрі шутер внесли до переліку олімпійських дисциплін. Гру додали до першої Олімпійської серії кіберспорту 2023 року, повідомили у п'ятницю, 5 травня, у прес-службі Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Fortnite стане одним з випробувань у блоці спортивної стрільби, який пройде в межах Олімпійської серії кіберспорту в Сингапурі. Змагання відбудуться з 22 по 25 червня в межах Олімпійського тижня кіберспорту.

«Змагання будуть запрошеними та включатимуть 12 гравців з Fortnite Champion Series. На ньому буде представлений спеціальний острів Міжнародної федерації стрілецького спорту, створений у Fortnite, який буде розроблений для відображення змагань зі спортивної стрільби. Гравців перевірятимуть на точність прицілювання, як це роблять спортивні стрільці під час змагань», – повідомили у МОК.

Відеогра стала десятим випробуванням в кіберспортивній секції. До Олімпійських кібер-дисциплін на базі відомих відеоігор також увійшли:

змагання зі стрільби з лука (Tic Tac Bow),

шахи (Chess.com),

автоспорт(Gran Turismo 7),

велоспорт (Zwift),

бейсбол (WBSC eBaseball: Power Pros),

спортивні танці (Just Dance),

вітрильний спорт (Virtual Regatta),

теніс (Tennis Clash),

та тхеквондо (Virtual Taekwondo).

Зазначимо, Олімпійська серія кіберспорту 2023 – це міжнародне віртуальне та симульоване спортивне змагання, створене МОК у співпраці з міжнародними федераціями (IF) та видавцями ігор. У найкращих гравців світу буде змога отримати олімпійську нагороду за свої навички у відеоіграх.