Будівництво кампусу розпочали у 2023 році

ЛКП «Львівавтодор» уклало договір із ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл» на будівництво дороги до кампуса для пацієнтів Unbroken. Вартість робіт становить 8,4 млн грн.

Йдеться про будівництво під’їзних доріг до соціального кампусу для тимчасового проживання пацієнтів реабілітаційного центру «Незламні» на вул. Миколайчука, де зможуть жити переселенці, що лікуються у Львові. Будівництво самого кампусу розпочали ще рік тому.

13 вересня 2024 року «Львівавтодор» оголосив тендер на будівництво дороги з очікуваною вартістю 8,4 млн грн. Торги відбулись 18 жовтня, на аукціон подався лише один учасник – ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл», що запропонувало виконати роботи за 8,34 млн грн. 31 жовтня ЛКП уклало з підрядником відповідний договір. Усі роботи мають виконати до кінця червня 2025 року.

Нагадаємо, житло для поранених переселенців у Львові будують на вул. Миколайчука. Кампус буде складатися з семи багатоквартирних будинків. У межах проєкту передбачено будівництво семи багатоквартирних будинків для внутрішньо-переміщених осіб, які проходять реабілітацію.

Під це будівництво Європейський Союз і НЕФКО виділили 19,5 млн євро ґранту. Комплекс зводять за проєктом Drozdov & Partners у співпраці з компанією AVR Development. Роботи виконує ТОВ «Будівельна компанія «Прогресбуд».

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – дочірнє підприємство турецької будівельно-транспортної компанії «Онур Тааххют», що займається будівництвом і ремонтом доріг і мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини. Окрім дорожнього будівництва, «Онур» інвестує у видобувну промисловість, виробництво бетону, логістику, енергетику тощо.