Потепління і танення льодовиків може значно скоротити популяцію багатьох видів тварин в Антарктиді

ООН визнала дані про рекордно високу температуру в Антарктиді – повітря прогрілося до + 18,3 градуса за Цельсієм. Про це пише AFP.

Рекордну спеку зафіксували на аргентинській дослідницької станції Есперанса на Антарктичному півострові минулого року. Попередній підтверджений рекорд для антарктичного континенту становив +17,5°C. Його зареєстрували в Есперансі в 2015 році.

Водночас, фахівці ООН відхилили повідомлення про ще більш високий показник температури в +20,75°C – про них повідомлялося теж минулого року на бразильській станції моніторингу вічної мерзлоти на острові Сеймур.

Детальний аналіз даних і метаданих засвідчив, що імпровізований радіаційний захист призвів до помилки теплового зміщення для датчика температури.

Що означає потепління в Антарктиді і чому це важливо

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), за останні 50 років середня температура в Антарктиді піднялася майже на 3 градуси Цельсія. Близько 87% льодовиків на західному краю Антарктиди за цей час відступили вглиб континенту. За останні 12 років швидкість скорочення площі льодовиків прискорилася під впливом глобального потепління.

В Антарктиді зосереджено близько 70% запасів прісної води планети у формі снігу і льоду. Якщо ця маса почне інтенсивно танути, рівень світового океану може піднятися на 50-60 метрів.

Група науковців з Університетів Лідса, Единбурга, Лондона та групи аналізу даних Earthwave вивчала танення льодовиків за допомогою даних із супутників. Вони виявили, що за останні три десятиліття у середньому Земля втрачала 1,2 трлн льоду щороку. Крім того, за цей час швидкість танення льоду зросла на 65%: якщо на початку 90-х тануло 0,8 трлн тонн на рік, то вже у 2010-х – 1,3 трлн.

За словами дослідників, саме танення покривів в Антарктиді та Гренландії призводить до збільшення загальних темпів танення льоду. Більшість льоду (68%) тануло через потепління атмосфери, яка у середньому за десятиліття нагрівалася на 0,26°C, а також через нагрівання океанів (32%) на 0,12°C. Через підвищення температури атмосфери здебільшого танув арктичний морський лід та гірські льодовики.

У середньому втрата льоду підняла рівень світового океану на 35 міліметрів. За підрахунками вчених, щоразу, коли рівень океану підійматиметься на сантиметр і більше рівня моря, сотні тисяч людей будуть змушені мігрувати з прибережних територій.

Одна зі співавторок дослідження Інес Отосака зазначила, що танення льодовиків загрожує не лише затопленням територій. Так, гірські льодовики мають важливе значення для забезпечення людей прісною водою, а якщо вони зникнуть – регіон стане непридатним для життя.