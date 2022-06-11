Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) у п’ятницю засудило смертний вирок, винесений трьом іноземцям у так званій «ДНР». Про це йдеться у заяві речниці УВКПЛ Равіни Шамдасані.

«УВКПЛ стурбовано тим, що так званий "верховний суд" самопроголошеної "ДНР" засудив трьох військовослужбовців до страти. За словами Головного командування України, усі чоловіки входили до складу Збройних сил України, і якщо це так, то їх не слід вважати найманцями. Такі судові процеси проти військовополонених є воєнним злочином», – йдеться у заяві.

Разом з тим, речник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що організація завжди буде виступати проти смертної кари за будь-яких обставин.

«І ми закликаємо комбатантам, які були затримані, надати міжнародний захист і поводитися з ними відповідно до Женевських конвенцій», – додав він.

Нагадаємо, що в маріонетковій «ДНР» «засудили» до смертної кари 3 іноземців, які захищали Україну Терористи тимчасово окупованих територій Донецької області «засудили» до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну.

Перший вирок іноземним бійцям, які воювали на боці України, яких вони називають «найманцями» ухвалив так званий «верховний суд ДНР».

Мова йде про британців Ейдена Асліна, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма. Вони засуджені терористами до страти.