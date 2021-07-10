Організація Об’єднаних Націй заявляє, що катування та жорстоке поводження із затриманими на території, контрольованій підтримуваними Росією сепаратистами на сході України, відбуваються щодня. Про це заявила заступниця голови управління ООН з прав людини Нада Аль-Нашиф.

За даними, наведеними Нашиф, від початку збройного конфлікту близько 4000 затриманих зазнали тортур або жорстокого поводження як на підконтрольній уряду, так і на контрольованій бойовиками території.

«Попри те, що ми можемо нарахувати тисячі жертв, притягнутих до відповідальності злочинців лише десятки», – сказала вона.

Нашиф додала, що на початкових етапах конфлікту катувань та жорстокого поводження було більше, але з часом їхнє число скоротилося, особливо в контрольованих урядом України районах. Щодо окупованого Росією Криму Нашиф заявила, що її відомство не може виконувати свою місію безпосередньо на півострові, і їй доводиться покладатися на інформацію, зібрану дистанційно.

У звіті зазначається, що російська влада регулярно переслідує адвокатів, що беруться за резонансні справи, а суди ухвалюють вироки у таких справах без справедливого судового розгляду.

Також були задокументовані твердження про тортури та жорстоке поводження, вчинені російською владою щодо осіб, які перебувають під вартою, з метою примусити їх до самовикриття або свідчень проти інших.

«У звіті наголошується на нездатності Російської Федерації виконувати свої зобов’язання як окупаційної влади в Криму згідно з міжнародним гуманітарним правом», – вказала заступниця уповноваженого ООН з прав людини.