ООН заявила про систематичні катування на окупованих територіях України
Порушення на окупованих територіях «тривають щодня і здійснюються систематично»
Організація Об’єднаних Націй заявляє, що катування та жорстоке поводження із затриманими на території, контрольованій підтримуваними Росією сепаратистами на сході України, відбуваються щодня. Про це заявила заступниця голови управління ООН з прав людини Нада Аль-Нашиф.
За даними, наведеними Нашиф, від початку збройного конфлікту близько 4000 затриманих зазнали тортур або жорстокого поводження як на підконтрольній уряду, так і на контрольованій бойовиками території.
«Попри те, що ми можемо нарахувати тисячі жертв, притягнутих до відповідальності злочинців лише десятки», – сказала вона.
Нашиф додала, що на початкових етапах конфлікту катувань та жорстокого поводження було більше, але з часом їхнє число скоротилося, особливо в контрольованих урядом України районах. Щодо окупованого Росією Криму Нашиф заявила, що її відомство не може виконувати свою місію безпосередньо на півострові, і їй доводиться покладатися на інформацію, зібрану дистанційно.
У звіті зазначається, що російська влада регулярно переслідує адвокатів, що беруться за резонансні справи, а суди ухвалюють вироки у таких справах без справедливого судового розгляду.
Також були задокументовані твердження про тортури та жорстоке поводження, вчинені російською владою щодо осіб, які перебувають під вартою, з метою примусити їх до самовикриття або свідчень проти інших.
«У звіті наголошується на нездатності Російської Федерації виконувати свої зобов’язання як окупаційної влади в Криму згідно з міжнародним гуманітарним правом», – вказала заступниця уповноваженого ООН з прав людини.