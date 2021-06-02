Моніторингова Місія ООН з прав людини в Україні назвала рішення РНБО про відключення з ефіру канали нардепа «ОПЗЖ» Віктора Медведчука таким, що суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини. Про це йдеться у свіжому звіті моніторингової місії.

Там, зокрема, вказується, що рішенню «бракує обґрунтування необхідності і пропорційності, і воно не було прийняте незалежним органом».

«Президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про накладення санкцій на Тараса Козака та вісім його компаній, що призвело до закриття трьох телеканалів (112 Україна, NewsOne і ZiK), які сприймалися як проросійські. Це рішення суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини, оскільки йому бракує обґрунтування необхідності і пропорційності, і воно не було прийняте незалежним органом», – говориться у звіті.

Також місія ООН вважає, що зареєстровані у Верховній Раді чотири законопроекти, які спрямовані на встановлення покарання за «колабораціонізм» із ворожою державою, також «викликають стурбованість, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам у сфері свободи вираження поглядів, мирних зібрань та об'єднань».

«Вони також можуть негативно позначитися на питаннях примирення і соціальної згуртованості», – вважають автори звіту.

Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.