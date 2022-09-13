Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном презентував рекомендації щодо безпекового договору України та країн-гарантів. Про це повідомив Офіс президента України.

Рекомендації передбачають багаторівневий підхід до гарантій. Очікується, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки Збройних Сил України, а ширша група надасть гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів. У документі, зокрема, зазначено:

Україні потрібні ресурси на утримання потужних ЗС, здатних протистояти воєнізованим формуванням РФ;

багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, передача зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою ЄС й НАТО;

гарантії безпеки мають окреслювати низку зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною. Гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання;

договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи;

пакет гарантій містить як превентивні заходи, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України;

договір передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, зокрема угоди про забезпечення сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо;

гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО.

За словами Андрія Єрмака, українці зірвали плани агресора та відстояли свою державу, а окуповані землі неодмінно будуть повернуті. Водночас необхідно подбати, щоб Україна була цілковито убезпечена в майбутньому.

«Ми повинні зробити так, щоб гасло "Можем повторить" викликало в росіян напади паніки й погані спогади. Щоб вони відповідали на нього лише "Ніколи знову". Для цього нам потрібна військова потуга, достатньо міцна, щоб відбити в росіян бажання реваншу. І здатна завдати агресору непоправної шкоди в разі, якщо це бажання виявиться непереборним. Безпекові гарантії спрямовані на те, щоб допомогти нам створити таку потугу», – заявив Андрій Єрмак.

Водночас він наголосив, що угода щодо безпекових гарантій для України не є заміною вступу до НАТО – вона є засобом забезпечення безпеки, поки цей вступ не відбудеться.