Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у представників України ТКГ та в «нормандському форматі» немає юридичних зобов'язань перед представниками «Л/ДНР». Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Раніше видання ZN.UA заявило, що так звані представники «Л/ДНР» Наталія Ніконорова та Владислав Дейнего написали спецпредставнику чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посла Мікко Кіннунена лист.

За даними видання, у ньому йдеться, нібито на зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі 26 січня «українська сторона під гарантії Німеччини та Франції взяла на себе зобов'язання надати Контактній групі свою письмову реакцію на всі наявні на столі переговорів пропозиції щодо всеосяжного мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до Мінських угод з метою розпочати з нами предметний і конструктивний діалог щодо їхнього обговорення та погодження».

Цю інформацію окупанти нібито отримали від російської сторони. Як зазначає ZN.UA, ідеться про «бачення» окупаційної влади щодо параметрів майбутнього режиму (особливого статусу), які та викладала у своїй «дорожній карті».

У листі Дейнего та Ніконорова також вказують, що чекають від української сторони письмові позиції щодо їхнього проєкту до засідання ТКГ 9 лютого. А для «відновлення довіри» пропонують звільнити й повернути бойовика «ЛНР» Андрія Косяка, затриманого українськими військовими.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що у представників України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу та в «нормандському форматі» немає юридичних зобов'язань перед представниками «Л/ДНР».

«Безумовно, немає і не може бути жодних юридично значущих зобов'язань українських переговорників перед будь-якими представниками окупаційних структур. З очевидної причини: немає таких "представників" у юридичному розумінні», – сказав він.

Подоляк заявив, що «вкрай дивно бачити, що деякі українські ЗМІ беруть на себе функцію доставлення повідомлень на користь окупантів».

«Андрій Єрмак та всі представники України виходять із того, що переговори щодо миру на Донбасі доцільно й справедливо вести з російською стороною. Саме російська сторона, а не будь-які маріонеткові утворення, є стороною тяжкого конфліктного діалогу», – сказав Подоляк.