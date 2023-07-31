Будь-яке «політичне вирішення» війни в Україні може спрацювати лише після розгрому Росії на полі бою. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву міністра оборони Італії щодо мирних перемовин.

В інтерв'ю газеті Corriere della Sera Гвідо Крозетто заявив, що ситуація на фронті нібито «зайшла в глухий кут» і це «примушує задуматися про довгострокові терміни завершення війни».

Михайло Подоляк у Twitter відреагував на висловлювання італійського міністра, наголосивши, що той «абсолютно правий», коли говорить про «політичне рішення», яке має полягати у розблокуванні передання Україні західних винищувачів, далекобійних ракет та збільшенні постачань сучасної ППО.

«Усі ці рішення відомі, але головне – їх своєчасність. Щодо решти, треба розуміти: росіяни мають бути вибиті з окупованих територій військовим шляхом, а путінське вторгнення — зазнати тотального фіаско. Будь-який інший "політичний" результат стане крахом системи глобального порядку безпеки та тріумфом кривавих людожерів по всьому світу», – резюмував Подоляк.

До слова, наступного тижня Україна розпочне переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави