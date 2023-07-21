Секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що це не гарантує 100-% захисту від атак РФ

Український військово-промисловий комплекс вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури. Однак це не гарантує 100-% захисту від атак Росії, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону у пятницю, 21 липня.

«Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури, – ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо... І вже є розуміння щодо систем захисту», – розповів Данілов.

Він наголосив, що найближчим часом захист портової інфраструктури буде посилено. Проте, за словами секретаря РНБО, це не гарантує захисту «на сто відсотків» від атак Росії.

Зазначимо, що впродовж останніх днів росіяни почали особливо активно атакувати південні та східні регіони України. Зокрема, в Одеській області росіяни здійснюють атаки на порти та зерносховища. Російська армія проводить обстріли щоночі з 17 липня – після того, як Росія односторонньо вийшла з «зернової угоди». 19 липня росіяни ударом знищили 60 тис. тонн зерна, що призначалося Китаю, а в ніч на 21 липня ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.