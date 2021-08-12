«Львівобленерго» з 29 вересня цього року повністю припинить прийом показників лічильників електроенергії телефоном через спілкування з операторами кол-центру. Передати показники можна буде лише автоматичними сервісами, а повідомити про аварію в електромережах – у чат-ботах Viber та Telegram.

Як пояснили у «Львівобленерго», такі нововведення пов'язані з тим, що люди, які телефонують, щоб передати показники лічильників, перевантажують лінії кол-центру. Відповідно споживачі, в яких виникла аварійна ситуація чи зникло світло, не можуть додзвонитися.

«Саме тому з 29 вересня оператори кол-центру не прийматимуть показники. Для подачі показників у «Львівобленерго» вже діє значна кількість різних дистанційних сервісів», – розповів заступник директора з комерційного обліку ПрАТ «Львівобленерго» Юрій Кошла.

Зателефонувавши за номерами кол-центру 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68 (згідно з тарифами оператора зв’язку), 5068 (дзвінок платний), споживачі зможуть подати показник лише в автоматичному режимі, без з’єднання з працівником компанії.

Натомість літніх чи соціально незахищених людей, які подають показники з допомогою стаціонарного телефону, оператори кол-центру обдзвонюватимуть.

У «Львівобленерго» наголосили, що безкоштовний номер кол-центру 0-800-30-15-68 діє лише для важливих та екстрених повідомлень, зокрема, з приводу аварійних ситуацій. Також в подальшому планують залучати працівників районних підрозділів для отримання і оброблення інформації про аварії від споживачів.

Детальніше про способи подачі показників за світло можна прочитати на сайті «Львівобленерго».