Національна комісія, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала найбільшого оператора газорозподільчих мереж у Львівській області компанію «Львівгаз» на 425 тис. грн. Рішення ухвалили на засіданні 23 липня, повідомила прес-служба комісії.

Згідно з висновком планової перевірки «Львівгазу», яку провели у червні 2021 року, компанія неодноразово порушувала чинне законодавство та умови ліцензії.

Зокрема, підприємство не дотримувалось встановлених термінів повірки лічильників споживачів та не виконувало зобов’язань щодо встановлення лічильників тим споживачам, які цього потребували. Також «Львівгаз» не виконав затверджений комісією план розвитку газорозподільчої системи.

«Щодо «Львівгазу» надходить шалена кількість скарг від споживачів – щодо порушень під час поводження з лічильниками, недотримання термінів їхнього повернення, термінів приєднання. Значна частина порушень ними не усунута», – зазначила під час засідання членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

У підсумку комісія оштрафувала «Львівгаз» на 425 тис. грн та зобов’язала «врегулювати усі виявлені під час перевірки порушення, недоліки та зауваження».

Раніше «Львівгаз» обґрунтовував невиконання умов ліцензії та брак коштів на модернізацію газогонів та встановлення лічильників занизьким тарифом. Компанія вимагала від НКРЕКП підвищити їй тариф на розподіл газу одразу вчетверо.

Нагадаємо, акціонерне товариство «Львівгаз» є природним монополістом у Львівській області та контролює більшість газогонів регіону. «Львівгаз» належить до групи компаній, об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія» українського мільярдера Дмитра Фірташа. Підприємство обслуговує понад 860 тис. львів'ян та жителів області.

У лютому 2021 року НКРЕКП вже штрафувала компанію на 102 тис. грн через незаконні нарахування для двох пенсіонерів зі Львівщини.