Телеканал НТА використовував приміщення на вул. Зеленій, 88 під телестудію з 2020 року

ПП «Клуб Пікассо», яке орендує приміщення колишнього однойменного клубу на вул. Зеленій у Львові, перереєстрували з журналістів НТА на 39-річного Богдана Тимовчака, керівника медіацентру футбольного клубу «Рух», що належить бізнесмену Григорію Козловському, повідомляє антикорупційне видання NGL.media. Це пов’язують зі зміною власників телеканалу НТА.

Раніше номінальними власниками ПП «Клуб Пікассо», яке володіє правом оренди комунального приміщення колишнього нічного клубу, були керівники підконтрольного Козловському телеканалу НТА Віталій Крутяков і Наталія Струк. У приміщенні на вул. Зеленій, 88 діяла телестудія НТА. Зміну власності ПП «Клуб Пікассо» зареєстрували 6 липня. Богдан Тимовчак також став директором підприємства.

Львівський нічний клуб Picasso припинив роботу у 2020 році. Фірму «Клуб Пікассо», що орендувала у Львівської міськради приміщення клубу, викупила компанія «НТА+», що була оформлена на головну редакторку телеканалу НТА Наталію Струк та креативного продюсера Віталія Крутякова.

Григорій Козловський вважався одним із реальних власників каналу НТА разом із екс-нардепом від «Свободи» Ігорем Кривецьким. Але нещодавно з’явилися повідомлення, що Козловський продав свою частку відомому волинському політику і бізнесмену Ігорю Палиці.

Є кілька фірм, пов’язаних з телеканалом НТА, водночас Григорій Козловський не був юридичним власником жодної з них. Власником «НТА – Незалежне телевізійне агентство», яке володіє ліцензією, є екс-нардеп Дмитро Добродомов, він заперечив продаж фірми Ігорю Палиці. Виробництво програм здійснювало «НТА+», яке у червні перейменоване на «Струк і Крутяков продакшн».

Вже кілька років триває конфлікт між Львівською міськрадою щодо приміщення колишнього клубу Picasso. У 2020 році Львівська міськрада заявляла про спробу рейдерського захоплення комунального приміщення. Тоді виконавчий комітет передав спірні приміщення площею 560,9 м2 на баланс «Львівського міського молодіжного центру». Це рішення виконкому ПП «Клуб Пікассо» оскаржило в суді. Західний апеляційний господарський суд скасував рішення виконкому.

Окрім того, ПП «Клуб Пікассо» оскаржило реєстрацію права власності на приміщення на вул. Зеленій, 88 за Львівською міськрадою. Господарський суд Львівської області відмовив ПП «Клуб Пікассо» у задоволенні позову, але міськрада подала апеляцію, бо у мотивувальній частині рішення суд вказав, що договір оренди вважається продовженим на період дії карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу, хоча формально цей договір закінчився у липні 2021 року. Але апеляцію міськрада програла.