Організатор замаху на Аркадія Бабченка готувався вбити в Україні 30 людей

Організатор замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка планував усунути 30 осіб на території України, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Організатор цього злочину говорив про необхідність усунення – вдумайтеся в цифру – 30 осіб на території України ... Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв, але я не буду їх називати», – повідомив Грицак на брифінгу в середу, 30 травня.

Нагадаємо, СБУ інсценувала вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у вівторок увечері, 29 травня. Тоді ж стало відомо, що Бабченко помер від отриманих поранень в кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні. А вже у середу, 30 травня, стало відомо, що Бабченко живий, а організатора замаху на вбивство затримали. Зі слів голови СБУ Василя Грицака, метою цього інсценування було виявлення в Україні проросійських терористів.