Організатор замаху на Аркадія Бабченка готувався вбити в Україні 30 людей

СуспільствоВолодимир Пиріг, 30 травня8952

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Організатор замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка планував усунути 30 осіб на території України, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Організатор цього злочину говорив про необхідність усунення – вдумайтеся в цифру – 30 осіб на території України ... Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв, але я не буду їх називати», – повідомив Грицак на брифінгу в середу, 30 травня.

Нагадаємо, СБУ інсценувала вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у вівторок увечері, 29 травня. Тоді ж стало відомо, що Бабченко помер від отриманих поранень в кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні. А вже у середу, 30 травня, стало відомо, що Бабченко живий, а організатора замаху на вбивство затримали. Зі слів голови СБУ Василя Грицака, метою цього інсценування було виявлення в Україні проросійських терористів.

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Вбивство Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням СБУ ZAXID.NET
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