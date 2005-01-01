Вбивство Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням СБУ

Журналіст Аркадій Бабченко – живий. Він взяв участь у спецоперації СБУ щодо затримання терористів.

Під час брифінгу голови СБУ Василя Грицака в середу, 30 травня, журналіст Аркадій Бабченко вийшов до аудиторії – він живий, а смерть інсценували для того, аби затримати злочинців. Бабченко вибачився перед близькими та колегами за те, що змусив усіх переживати, а також подякував СБУ за врятоване життя. Операцію готували близько місяця.

Голова СБУ Василь Грицак повідомляє журналістам, що Бабченко живий

Як розповів голова СБУ, організатора замаху на Бабченка затримали – це громадянин України, який виконував замовлення російських спецслужб.

«Хочу повідомити: близько трьох годин назад [перед брифінгом] організатора цього злочину ми затримали в Києві. Прямо зараз ведуться слідчі дії, а також триває низка обшуків», – сказав Василь Грицак. Згодом СБУ оприлюднила відео затримання.

З його слів, «вбивство» Бабченка на замовлення російських спецслужб організував завербований російськими силовиками українець, який для скоєння злочину вербував колишніх бійців АТО.

«За отриманими СБУ даними, вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка замовили саме російські спецслужби. [Затриманий] громадянин Г. запропонував своєму знайомому з числа колишніх АТОвців за грошову винагороду 30 тис. доларів здійснити терористичний акт вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. В якості завдатку він як організатор передав безпосередньому виконавцю 15 тис. доларів», – повідомив голова СБУ.

Як написав пізніше у Facebook відомий український волонтер Родіон Шовкошитний, вбивству вдалося запобігти лише тому, що кіллер, якого організатор найняв для вбивства, сам прийшов до СБУ. «Кіллер» виявився другом Шовкошитного.

Крім того, Грицак зазначив, що вбивство Бабченка було лише частиною плану щодо знищення російських громадян, які покинули Росію через тиск режиму.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», Бабченко також поінформував, що сама операція з викриття терористів розпочалася два місяці тому, але його до неї залучили місяць назад.

«Наскільки мені відомо, ця операція готувалася 2 місяці. Мене посвятили в курс справи місяць тому. За цей місяць я побачив як хлопці [зі Служби безпеки України] працювали, як вони рили носом... Весь цей місяць ми були на зв’язку, ми думали, опрацьовували, діяли. І в підсумку результатом стала ця спецоперація», – сказав Бабченко.

Журналіст також повідомив, що його вбивство, ймовірно, готували на день проведення в Києві фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся в суботу, 26 травня.

Між тим дії українських правоохоронців з публічного інсценування вбивства Бабченка розкритикували в ОБСЄ. Представник цієї організації з питань свободи ЗМІ заявив, що обов’язок держави – говорити правду.

Нагадаємо, увечері у вівторок, 29 травня, стало відомо про те, що в Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка, який вже кілька років мешкає в Україні. Поліція навіть оприлюднила фоторобот ймовірного вбивці, а правозахисники з Amnesty International вже заявили, що це вбивство є «ілюстрацію неспроможності української влади захистити цивільне суспільство і свободу слова».