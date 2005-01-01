Організатор замаху на Бабченка найняв для злочину друга відомого українського волонтера

Аркадій Бабченко розповів про спецоперацію на брифінгу разом з головою СБУ

Чоловік, який мав убити російського журналіста Аркадія Бабченка, виявився другом відомого і часто цитованого у ЗМІ українського волонтера Родіона Шовкошитного. Про це сам волонтер повідомив у Facebook після того, як СБУ оприлюднила інформацію про те, що вбивство Бабченка насправді виявилося інсценуванням.

Зі слів Шовкошитного, реальному вбивству Бабченка вдалося запобігти лише через те, що чоловік, якого найняв організатор замаху, сам прийшов до СБУ.

«“Вбивця” Бабченка – мій друг. Власне, те, що він пішов до СБУ – оце і є та велика перемога. До цього моменту ніхто нічого і не знав. Якби на його місці опинився б інший хтось, тоді до Аркадія прийшов би реальний вбивця. І там вже як карта лягла б», – написав Шовкошитний.

Ці слова підтверджують версію СБУ про те, що для вбивства Бабченка завербований російськими силовиками українець найняв колишнього бійця АТО. За вчинення вбивства організатор запропонував 30 тисяч доларів, 15 тис. з яких він виплатив перед нібито вбивством.

Шовкошитний також попередив про те, що в списку організатора вбивства є багато росіян, що проживають в Україні, і порадив Бабченку змінити місце проживання.

«Росіяни, які в нас тут живуть. Обережно. Там список великий», – наголосив волонтер.

Нагадаємо, про те, що Бабченка нібито вбили, стало відомо у вівторок, 29 травня. А 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що вбивство Бабченка насправді було інсценуванням, зробленим з метою виявити проросійських терористів в Україні. Результатом цієї спецоперації, яка тривала два місяці, стало затримання завербованого російськими спецслужбами українця, який, як стверджують в СБУ, планував вбити в Україні 30 людей.