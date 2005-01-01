СБУ оприлюднила відео затримання організатора «вбивства» Аркадія Бабченка

Служба безпеки України оприлюднила оперативне відео із затриманням організатора «вбивства» російського журналіста Аркадія Бабченка.

За інформацією спецслужби, затриманим виявився громадянин України, якого завербували російські спецслужби. Крім того, зафіксовано спроби закупівлі цим чоловіком зброї, вибухівки та боєприпасів.

Затриманому інкримінують організацію та замах на вчинення терористичного акту.

Нагадаємо, вдень 30 травня працівники Служби безпеки України затримали організатора «вбивства» російського журналіста Аркадія Бабченка, яке інсценували українські правоохоронці щоб виявити проросійських терористів.

За інформацією слідства, завербований росіянами громадянин України запропонував колишньому учасникові АТО за 30 тис. доларів вбити Бабченка. Відомо також, що затриманий планував вбити в Україні 30 людей.