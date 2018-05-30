В ОБСЄ розкритикували публічне інсценування вбивства Бабченка

СуспільствоВолодимир Пиріг, 30 травня6973

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В ОБСЄ негативно висловилися щодо поширення українською владою неправдивої інформації про нібито вбивство журналіста Аркадія Бабченка. Позиція ОБСЄ з'явилася в Twitter представника організації з питань свободи ЗМІ.

Зокрема, в заяві йдеться, що держава повинна надавати правдиву інформацію.

«Щасливий, що Аркадій Бабченко живий! Я висловлюю жаль з приводу рішення про поширення неправдивої інформації про життя журналіста. Держава зобов'язана надавати громадськості правильну інформацію», – написав представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у Twitter у середу, 30 травня.

Нагадаємо, про те, що Бабченка вбили, стало відомо у вівторок, 29 травня. А 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що вбивство Бабченка насправді було інсценуванням, зробленим з метою виявити проросійських терористів в Україні. Результатом цієї спецоперації, яка тривала два місяці, стало затримання завербованого російськими спецслужбами українця, який планував вбити в Україні 30 людей.

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