В ОБСЄ розкритикували публічне інсценування вбивства Бабченка

В ОБСЄ негативно висловилися щодо поширення українською владою неправдивої інформації про нібито вбивство журналіста Аркадія Бабченка. Позиція ОБСЄ з'явилася в Twitter представника організації з питань свободи ЗМІ.
Зокрема, в заяві йдеться, що держава повинна надавати правдиву інформацію.
«Щасливий, що Аркадій Бабченко живий! Я висловлюю жаль з приводу рішення про поширення неправдивої інформації про життя журналіста. Держава зобов'язана надавати громадськості правильну інформацію», – написав представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у Twitter у середу, 30 травня.
Нагадаємо, про те, що Бабченка вбили, стало відомо у вівторок, 29 травня. А 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що вбивство Бабченка насправді було інсценуванням, зробленим з метою виявити проросійських терористів в Україні. Результатом цієї спецоперації, яка тривала два місяці, стало затримання завербованого російськими спецслужбами українця, який планував вбити в Україні 30 людей.
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