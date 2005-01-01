У США заявили, що інсценування вбивства Бабченка матиме для України негативні наслідки

Колишній помічник заступника голови Пентагону з питань України та Євразії та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер розповів про можливі негативні наслідки спецоперації «Бабченко» для України.

«Я думаю, будуть довгострокові наслідки, які будуть стосуватися довіри до СБУ і взагалі до інститутів влади. Тому що тепер люди будуть сумніватися. На жаль, в наступний раз, коли трапиться трагедія і журналіст або дисидент буде убитий, кожен візьме паузу і задумається, чи є ця новина правдивою», – зазначив він в інтерв’ю «Голосу Америки».

За словами Карпентера, Росія, безсумнівно, буде експлуатувати цю ситуацію і взагалі ставити під сумнів правдивість західних джерел інформації. Це особливо небезпечно у той час, коли довіра до медіа у світі падає, заявив експерт.

Він сподівається, що українські спецслужби в результаті цієї спецоперації справді зібрали достатньо доказів проти замовників і виконавців, які готували цей злочин.

«Якщо це був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і зловити потенційного вбивцю, тоді ця ситуація певною мірою має виправдання. Але треба задатися питанням, чи був це єдиний спосіб діяти. І очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну. Це не сходить з рук, і в цій ситуації це з рук не зійде», – додав Карпентер.

Раніше цю спецоперацію засудили в ОБСЄ. Там нагадали, що обов’язком держави є говорити правду.

Нагадаємо, про те, що Бабченка нібито вбили, стало відомо у вівторок, 29 травня. А 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що вбивство Бабченка насправді було інсценуванням, зробленим з метою виявити проросійських терористів в Україні. Результатом цієї спецоперації, яка тривала два місяці, стало затримання завербованого російськими спецслужбами українця, який, як стверджують в СБУ, планував вбити в Україні 30 людей.