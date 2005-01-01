Правозахисники назвали вбивство Бабченка ілюстрацією неспроможності влади захистити суспільство

Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві підриває авторитет української влади і є трагічною ілюстрацією її неспроможності захистити цивільне суспільство і свободу слова в Україні, заявили в міжнародній правозахисній організації Amnesty International.

Як наголошується в заяві, вбивство журналіста не повинно залишитися безкарним.

«Українська влада має не зупинятися, доки злочинець, що вчинив це ганебне вбивство, не буде знайдений та притягнутий до відповідальності», – сказала директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

В організації додали, що український уряд має забезпечити захист журналістів і активістів, життя яких може опинитися під загрозою. Зокрема, «варто захистити тих, хто критикує політику Росії».

Нагадаємо, 29 травня в Києві невідомий застрелив російського журналіста Аркадія Бабченка. Вбивця зробив кілька пострілів в спину на порозі його квартири. Глава Національної поліції Сергій Князєв заявив, що в журналіста стріляв професійний кілер. Журналіст помер у автомобілі швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

P.S.: у середу, 30 травня, стало відомо, що вбивство Бабченка виявилося інсценізацією СБУ для виявлення в Україні проросійських терористів.