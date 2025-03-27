На відкритті Молодіжної столиці Європи запланували мотиваційні промови, воркшопи та концерт

У !FESTrepublic 5 квітня об 11:00 відбудеться офіційне відкриття року Молодіжної столиці Європи 2025. Цей титул Львів отримав першим з українських міст. Організатори розповіли, що на відвідувачів чекають мотиваційні виступи про молодь та її роль в суспільстві, а фіналом програми стане концерт за участі гуртів Nazva та O.Torvald, репера Otoy.

Також до програми долучаться Василь Байдак, Тарас Чмут, Богдан Кротевич, Роман Кравець, Меланія Подоляк, Олександр Нотевський та інші. Детальну програму можна переглянути за посиланням. Участь у всіх подіях безплатна, але для цього потрібно зареєструватися.

«У програмі – публічні виступи учасників із різних сфер, які поділяться міркуваннями про значення молоді у формуванні державної політики, розвиток інституту репутації, силу громадянського суспільства, а також про те, як діяти в умовах невизначеності. Окрім того, на відвідувачів чекають мотиваційні виступи, зокрема за участі "Української академії лідерства"», – розповіли організатори.

Програма відкриття Молодіжної столиці Європи 5 квітня 2025 року

Впродовж 5 квітня всі охочі можуть долучитися до таких форматів, які працюватимуть на !FESTrepublic:

«Сходинка» від креативної практики – доповіді про натхнення, дизайн і креатив;

YouTube-проєкту «Жаба Гадюка» – спеціальний випуск шоу «Хто з нас?» з Володимиром Андрєєвим та Женею Галичем;

«Інтерестінг Інгліш» – популярний YouTube-проєкт про англійську мову у легкому форматі, ведучий Дімка Носов разом із запрошеними гостями;

спідфрендинг – формат коротких знайомств між учасниками з різних міст і країн;

воркшоп «Подача та реалізація грантових проєктів» у межах ініціативи EU4Youth IV.

На території події працюватиме благодійний маркет SundayBazzar, де можна придбати речі українських брендів. З кожної покупки продавці передаватимуть 20% виторгу на підтримку МолоФонду Львова для реалізації молодіжних ініціатив.

Зазначимо, що відкриття року Молодіжної столиці Європи стане стартом низки ініціатив, які відбуватимуться упродовж року. Подію організовує мережа молодіжних центрів ТВОРИ! Львівської міської ради за фінансової підтримки «Кредо Банк», ЮНІСЕФ, Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини та проєкту «EU4Youth IV: залучення та розширення можливостей молоді».

Нагадаємо, що у 2018 році Львів здобув статус Молодіжної столиці України. Це стало поштовхом до відкриття молодіжних центрів, організації фестивалів та конференцій. У 2022 році місто перемогло у конкурсі Молодіжної столиці Європи. Це дозволяє Львову розширити міжнародні партнерства та більше залучати молодь до розвитку міського життя.