Донецький апеляційний суд засудив місцеву мешканку до 5 років ув’язнення за організацію незаконного референдуму на Донеччині. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Донецький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції і засудив жінку до 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).

«Суд встановив, що у травні 2014 року мешканка с. Гришине брала активну участь в організації та проведенні у м. Красноармійську – нині Покровську незаконного «загального обласного референдуму» щодо визнання державної самостійності так званої «ДНР». Засуджена обіймала посаду члена фейкової дільничної виборчої комісії», – йдеться у повідомленні.

Свою провину жінка не визнала. У травні 2021 року Красноармійський міськрайонний суд визнав її винною, призначивши покарання – 5 років позбавлення волі з випробуванням на 3 роки.

Вважаючи вирок занадто м’яким, прокуратура його оскаржила. Апеляційний суд визнав доводи обвинувачення обґрунтованими і ухвалив новий вирок, який вступив у законну силу.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України розшукала й затримала організаторку «референдуму» щодо створення «ЛНР». Жінка тривалий час переховувалась у Росії.