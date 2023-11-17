Увертюру до опери «Тарас Бульба» виконав оркестр «INSO-Львів»

Український PetTech-стартап Petcube, що розробляє технології для власників домашніх тварин, випустив новий гаджет Cam 360, що дозволяє стежити за улюбленцями та обертатися на 360°. Музичним супроводом відеопрезентації стала увертюра до опери «Тарас Бульба» Миколи Лисенка у виконанні симфонічного оркестру Львівської національної філармонії «INSO-Львів». Про це повідомило видання The Claquers.

«Ця колаборація розширяє наші горизонти. А враховуючи, що наш оркестр має свій маленький талісман у вигляд мальтіпу Бетті, це ще й стало дуже символічним для нас. Кожен другий з наших музикантів має домашню тваринку, яка дуже чекає їх вдома, і PetCube з музикою нашого оркестру не дає сумувати нашим тваринкам вдома, коли ми на роботі чи в гастрольних турне. Крім того, ми радіємо, що українська класична музика стає ближчою до прогресивного юзера», – прокоментували таку співпрацю в оркестрі.

За словами співзасновника Petcube Андрія Клена, у всіх творчих доробках навколо виходу Cam 360 компанія відштовхувалася від українських культурних надбань, музичних зокрема.

«Микола Лисенко — одне із перших імен, яке спадає на думку в українському контексті. Ми прослуховували різні твори і шукали тонкий баланс драматизму, монтажного ритму, композиційної динаміки, щоб проілюструвати нашу продуктову історію. Увертюра до “Тараса Бульби” чудово лягла в цю канву, вона просто працює», – наголосив він.

Під час створення дизайну пристрою розробники надихалися роботою Казимира Малевича «Чорне коло» (1923 рік).