Гаддіель Домброунер – ізраїльський диригент нової генерації

На сцені Львівської національної філармонії 16 грудня у виконанні симфонічного оркестру INSO-Lviv будуть звучати шедеври європейської музики XIX століття, а саме симфонічні твори Бетховена, Брамса та Дворжака.

На слухачів чекає екстраординарного прочитання класичного репертуару, адже за диригентським пультом буде Гаддіель Домброунер, талановитий ізраїльський диригент нової генерації. Кожен його виступ – це чіткість, музична зрілість та максимальне розкриття композиторського задуму.

Лауреат численних міжнародних конкурсів, він співпрацював з оркестрами й оперними театрами в Ізраїлі, Україні, Китаї, Німеччині, Греції, Італії, Данії, Болгарії та інших країнах.

«Я почуваюся надзвичайно щасливим, що нарешті можу приїхати до Львова та диригувати оркестром INSO після того, як ми мали зустрітися вперше в березні 2020 року, але ковід змінив наші плани. Зараз, навіть попри жахливу війну, яка вразила всю Україну, і зараз, коли моя країна також переживає таку ж ситуацію, що вдасться поділитися єдиною річчю, яка може всіх нас об’єднати – музикою. І якими б не були останні події – не потонемо в смутку. Наша програма святкова та радісна!», – наголошує диригент.