Апеляційний суд Парижа залишив чинним рішення 2018 року, згідно з яким Росія зобов’язана компенсувати «Ощадбанку» 1,5 млрд доларів збитків, які банк поніс через анексію Криму. Також з РФ додатково стягнули 300 тис. євро судових витрат. Про це повідомила пресслужба державного банку в четвер, 3 липня.

Членкиня наглядової ради «Ощадбанку» Роза Тапанова зазначила, що сума збитків, призначених до стягнення за рішенням суду, перевищує 1,5 млрд доларів, і держбанк надалі робитиме все можливе, щоб стягнути цю суму з країни-агресора.

«Рішення Апеляційного суду Парижа, як і арешт “Ощадом” російських активів у Франції на суму понад 87 млн євро, що відбувся нещодавно, є частиною системної роботи банку з компенсації збитків, завданих агресором. Ми є першою банківською установою, яка виграла подібну справу проти Російської Федерації, і вважаємо наш прогрес у цій справі дороговказом, який дає надію багатьом українським бізнесам досягти справедливості щодо відшкодування втрат від російського вторгнення в Україну», – наголосив голова правління «Ощадбанку» Сергій Наумов.

Заступник голови правління «Ощадбанку» Арсен Мілютін повідомив, що банк продовжує збирати докази для отримання компенсації від РФ за нові збитки, завдані під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, у червні 2025 року НАК «Нафтогаз» відсудила у російського ПАТ «Газпром» 1,37 млрд доларів через порушення контрактних зобов’язань з боку росіян.