Суд Європейського Союзу 11 вересня відмовив у скасуванні санкцій російським олігархам

Суд ЄС відмовився зняти санкції з російського Національного розрахункового депозитарію, який фінансує війну РФ в Україні. Про це Bloomberg повідомив 11 вересня з посиланням на рішення суду.

Європейський суд відхилив апеляцію російського депозитарію щодо скасування санкцій ЄС, накладених у 2022 році. Сума активів наразі становить близько 70 млрд євро.

Санкції на депозитарій були запроваджені через фінансування російського вторгнення в Україну. Росіяни не погодилися з рішенням та подали апеляційну скаргу до суду, однак не змогли довести, що ЄС помилково вважає його системно значущим інститутом, який відіграє суттєву роль у російській фінансовій системі.

Зазначають, що депозитарій наразі має близько 70 млрд євро в бельгійському кліринговому центрі Euroclear. Ці активи не використовували для фінансової допомоги Україні, однак джерела у Bloomberg зазначають, що рішення суду може відкрити шлях для цього.

Крім цього суд Європейського Союзу 11 вересня відмовив у скасуванні санкцій російським олігархам Геннадію Тимченку та його дружині Єлені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану.

Росіяни намагалися довести у суді, що не мають звʼязку з війною в Україні. Зокрема, Тимченко у позові стверджував, що його тісні зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним не означають, що він є союзником у війні. Проте юристи Ради ЄС наполягали, що він робить внесок у російську економіку завдяки своїм звʼязкам в банку «Россия».

Заморожені активи у країнах ЄС спрямовують на боєприпаси для ЗСУ та відновлення України

Нагадаємо, що 21 травня Рада ЄС погодилася використати доходи від заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні. Перший транш у розмірі 1,4-1,5 млрд євро від заморожених активів Росії Україна мала отримати на початку серпня. Їх планували витратити на закупівлю боєприпасів та ППО.

У Чехії частину заморожених російських активів у Євросоюзі спрямують на закупівлю боєприпасів для української армії.

Парламент Естонії у середу, 15 травня, проголосував за закон, який дозволить використовувати заморожені російські активи на відновлення України.