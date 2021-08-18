У банку спростували плани відкривати зал з азартними іграми в Ramada Encore Kyiv

Комісія з азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала державному «Ощадбанку» дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів або букмекерської контори в приміщенні готелю Ramada Encore Kyiv. У самому банку заявили, що дозвіл насправді потрібен орендарю приміщення, а не самому держбанку, пише «Економічна правда».

Як йдеться у рішенні Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей №504 від 16 серпня, банк подав заявку на отримання дозволу 10 серпня. Члени комісії вирішили, що приміщення загальною площею 1008,2 кв.м. на 2 поверсі корпусу №3 готелю Ramada Encore Kyiv на вулиці Столичне шосе, 103 у столиці України відповідає вимогам, встановленим законом про регулювання діяльності щодо організації й проведення азартних ігор.

Водночас у самому банку спростували плани відкривати зал з азартними іграми в Ramada Encore Kyiv і заявили, що звернулися за відповідним дозволом на прохання орендаря.

«В «Ощадбанк» звернувся оператор 4-зіркового готелю Рамада, який орендує (з правом викупу) будівлю, що належить банку з проханням отримати у відповідній комісії сертифікат приміщення», – заявили в держбанку і зазначили, що таку сертифікацію зараз може отримати тільки власник приміщення, яким є саме «Ощадбанк».

«Приміщення є непрофільним активом банку, яке він отримав на баланс в рамках фінансової реструктуризації проблемного позичальника. Приміщення перебуває в оренді з правом подальшого викупу, і саме орендар планує організувати на його базі гральний заклад», – зазначили у банку.

В «Ощадбанку» наголосили, що не планують здійснювати будь-яку діяльність, яка стосується організації азартних ігор.

Цікаво, що 18 липня видання «Главком» з посиланням на рішення Комісії від 16 липня повідомляло про відмову регулятора видати «Ощадбанку» дозвіл, який підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор. Тоді повідомлялось, що у поданих документах держбанк вказав адресу: Столичне шосе, 103, корп. 3 у Києві, де планує розвивати гральний бізнес. Однак КРАІЛ з’ясувала, що зазначена в заяві адреса на одержання дозволу відрізняться від адреси, вказаної у свідоцтві про встановлення категорії готелю.

Тоді також уточнялось, що за новим законодавством зали ігрових автоматів в регіонах можуть з’явитися у готелях від трьох «зірочок», у великих містах – від п’яти «зірочок». Для цього спеціальна Комісія з встановлення категорій готелям розглядає заявки від готелів на присвоєння або підтвердження «зірочок».

До слова, як пише NV.ua, за підсумками першого півріччя 2021 року чистий прибуток державного «Ощадбанку» впав в сім разів – до 513 млн грн.