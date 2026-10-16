У жовтні та листопаді школярі навчатимуться у звичному режимі

У школах Кам’янця-Подільського осінні канікули перенесли з кінця жовтня на грудень. Відповідне рішення пояснюють потребою раціонального використання енергоресурсів. Про це у п’ятницю, 16 жовтня, повідомила пресслужба міської ради.

«У закладах загальної середньої освіти Кам’янець-Подільської міської територіальної громади ухвалили рішення про перенесення осінніх канікул на 14 грудня. Таке рішення зумовлене необхідністю раціонального використання енергоресурсів, забезпечення стабільного освітнього процесу та врахування поточної безпекової ситуації», – зазначив міський голова Михайло Посітко.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За його словами, перенесення канікул дасть змогу використати сприятливі погодні умови жовтня та листопада для навчання, а також зменшити споживання теплової й електричної енергії під час зимового похолодання.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У жовтні та листопаді школярі навчатимуться у звичному режимі за затвердженими розкладами.

Нагадаємо, у школах Хмельницького осінні канікули триватимуть без змін – з 26 по 30 жовтня.