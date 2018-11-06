«Оскар» для Парус Development від INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS

Суспільствоновини компаній, сьогодні, 11:00600

Свою перемогу святкує компанія Парус Development після того, як були оголошені переможці INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 25 жовтня у Лондоні. Цю всесвітньо відому міжнародну нагороду отримують за найвищий рівень своїх досягнень спеціалісти та компанії, які працюють у сфері житлової та комерційної нерухомості.

Конкурс традиційно оцінюється незалежною групою з 80 висококласних фахівців сфери нерухомості, що фокусують свою увагу на дизайні, якості, інноваційних технологіях, оригінальності, еко-доброзичливості і безпеки проектів. До складу журі входять міжнародні судді найвищого рангу, які працюють під патронатом членів верхньої палати парламенту Великобританії Палати Лордів.

Парус Development було запрошено на європейський тур INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS, як переможця, який набрав найбільшу кількість балів в категорії «Архітектура багатоквартирного будинку». Компанія стала лідером, представивши свої проекти Парус та Парус LIFE у єдиному комплексі.

Журі експертів назвало проект кращим об’єктом нерухомості України у напрямку архітектури. Це підтверджує той факт, що проект досяг своєї мети інтегрувати естетичні аспекти дизайну з інфраструктурою будинку так, аби власники квартир отримали абсолютний комфорт у поєднанні з вишуканою архітектурою.

Одним із основних прикладів такого поєднання є комерційні приміщення з панорамними вікнами від підлоги до стелі з загальною протяжністю вітрини у 70 метрів.

«Заручившись досвідом західних колег та використовуючи останні інноваційні рішення, ми досягли того, що наш впізнаваний стиль став знаковим для міста. Нам вдалось вивести архітектуру Львова на якісно новий рівень. Вірю в те, що ми не просто будуємо, а змінюємо світ на краще – ось, що справді важливо», прокоментував директор, співзасновник та інвестор компанії Парус Development Олег Манзій.

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