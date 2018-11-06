«Оскар» для Парус Development від INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS

Свою перемогу святкує компанія Парус Development після того, як були оголошені переможці INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 25 жовтня у Лондоні. Цю всесвітньо відому міжнародну нагороду отримують за найвищий рівень своїх досягнень спеціалісти та компанії, які працюють у сфері житлової та комерційної нерухомості.

Конкурс традиційно оцінюється незалежною групою з 80 висококласних фахівців сфери нерухомості, що фокусують свою увагу на дизайні, якості, інноваційних технологіях, оригінальності, еко-доброзичливості і безпеки проектів. До складу журі входять міжнародні судді найвищого рангу, які працюють під патронатом членів верхньої палати парламенту Великобританії – Палати Лордів.

Парус Development було запрошено на європейський тур INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS, як переможця, який набрав найбільшу кількість балів в категорії «Архітектура багатоквартирного будинку». Компанія стала лідером, представивши свої проекти Парус та Парус LIFE у єдиному комплексі.

Журі експертів назвало проект кращим об’єктом нерухомості України у напрямку архітектури. Це підтверджує той факт, що проект досяг своєї мети – інтегрувати естетичні аспекти дизайну з інфраструктурою будинку так, аби власники квартир отримали абсолютний комфорт у поєднанні з вишуканою архітектурою.

Одним із основних прикладів такого поєднання є комерційні приміщення з панорамними вікнами від підлоги до стелі з загальною протяжністю вітрини у 70 метрів.

«Заручившись досвідом західних колег та використовуючи останні інноваційні рішення, ми досягли того, що наш впізнаваний стиль став знаковим для міста. Нам вдалось вивести архітектуру Львова на якісно новий рівень. Вірю в те, що ми не просто будуємо, а змінюємо світ на краще – ось, що справді важливо», – прокоментував директор, співзасновник та інвестор компанії Парус Development Олег Манзій.