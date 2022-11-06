Останні вісім років стали найтеплішими на Землі за всю історію спостережень, йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації ООН «Стан глобального клімату у 2022 році», опублікованій у неділю, 6 листопада.

За даними її авторів, глобальному збільшенню температури сприяло зростання концентрації парникових газів. Вони вказують, що екстремальне зростання температури, посухи й повені торкнулися цього року мільйонів людей і коштували мільярди доларів збитків.

Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше в порівнянні з глобальним показником, наголошується в частині доповіді, яку надала служба ЄС з вивчення клімату Copernicus, пише Delfi.

За період із 1991 до 2021 року температура в європейських країнах підвищувалася з середньою швидкістю близько половини градуса за десятиліття. Через це з 1997 до 2021 роки льодовики Альп втратили 30 метрів товщини льоду. Крім того, тане льодовий панцир Гренландії, прискорюючи підвищення рівня води у світовому океані.

Темпи підвищення рівня моря подвоїлися із 1993 року. На останні два з половиною роки припадає 10% загального підвищення рівня моря з початку супутникових вимірів, що почалися майже 30 років тому.

У Європі кліматичні зміни, до яких призвело глобальне потепління, у 2021 році призвели до загибелі сотень людей, а їх наслідки вплинули на життя понад півмільйона європейців і завдали, за оцінками експертів, економічних збитків на понад 50 млрд доларів.

ВМО та Copernicus прогнозують, що кількість стихійних лих у зв'язку зі змінами клімату й надалі зростатиме, причому в Європі швидше, ніж у середньому по планеті. Автори доповіді наголосили.