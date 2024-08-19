15 серпня розпочався міжнародний фестиваль «Музика в старому Львові». Першу подію – «Літнє бароко» – влаштували у Львівській філармонії.

Фестиваль у Львові відбувається вже водинадцяте. Паралельно така ж музична подія проходить у Кракові. Однак «Музика в старому Кракові» має вже 49-річну історію.

«Наш львівський фестиваль – це фактично прототип краківського і це той місток, який створюється між двома містами, що мають такі глибокі мистецькі та історичні традиції. Це ковток позитивних емоцій, привід переосмислити багато речей. Це духовність, настроєвість, пізнання чогось нового», – розповів засновник фестивалю «Музика в старому Львові» Сергій Бурко.

Цьогоріч у програмі фестивалю – органні події, концерти духовної, давньої музики та всіма знані й улюблені класичні композиції. Організатори обіцяють: гості відчують усю різноманітність та унікальність музичної культури міста.

Події фестивалю заплановані на різних локаціях, зокрема у Латинському катедральному соборі, Музеї історії релігії, дзеркальному залі Львівської національної опери та Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика.

Уже 10 років незмінним генеральним партнером фестивалю є Кредобанк.

«Ми вважаємо його одним із найвдаліших українсько-польських проектів. Ми підтримуємо українську частину. Для нас це важливо, оскільки ми є польським банком, нашим аукціонером є найбільший банк Польщі – PKO Bank Polski. І підтримка українсько-польських проектів для нас важлива не тільки у сфері бізнесу. Ми для цього багато робимо й у сфері культури», – наголосив директор департаменту комунікацій АТ «Кредобанк» Віктор Гальчинський.

«Музика в старому Львові» триватиме до 1 вересня. З повною програмою подій цьогорічного фестивалю можна ознайомитись за посиланням.