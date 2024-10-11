Команда Унаї Мельгоси намагатиметься завершити турнір з максимальним результатом

У п'ятницю, 11 жовтня, молодіжна збірна України у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи зустрінеться з однолітками з Англії. Поєдинок відбудеться в Борнмуті на арені «Віталіті Стедіум». Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Збірна України U-21 є лідером групи F. Вона провела вісім матчів, у яких здобула вісім перемог (загальна різниця забитих і пропущених голів 19:4). Підопічні Унаї Мельгоси набрали 24 очки й достроково гарантували собі путівку у фінальну стадію континентальної першості. Залишилось лише з’ясувати з якого місця «синьо-жовті» туди вийдуть.

Своєю чергою Англія у турнірній таблиці квартету йде другою – у 8 матчах британці набрали 19 очок (6 перемог, 1 нічия та 1 поразка). Якщо українці не програють англійцям, то гарантують собі підсумкову першу сходинку в групі. Якщо ж зазнають поразки – то зможуть завершити турнір лідерами завдяки перемозі над сербами в останньому турі (15 жовтня). У випадку двох поразок Україна вийде на Євро-2025 (U-21) як одна з найкращих збірних з-поміж тих, що фінішували другими.

Нагадаємо, перша зустріч збірних, яка відбулася 16 жовтня минулого року у Словаччині, завершилась нашою перемогою з рахунком 3:2.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає Англію. На перемогу британців дають 1,38, тоді як успіх українців оцінюють у 7,50. Нічия котирується у 5,00. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,56, тоді як тотал менше 2,5 – 2,41.

Нагадаємо, у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками серед тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Де дивитися матч 9-го туру відбору на молодіжне Євро-2025 між збірними Англії та України

У прямій трансляції матч Англія – Україна на території нашої країни покаже у прямому ефірі YouTube-канал УАФ.