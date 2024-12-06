Потрібно запам’ятати, що в українській мові немає слів: «освітчений», «освідчений», «освідченний»

В українській мові часто плутають слова «освічений», «освідчений» та інші похідні. Частина з них вживаються в неправильному контексті, а деякі з них не існують взагалі в українській мові.

Правильними є такі слова:

«Освічений» – той, хто має освіту (цей прийменник і є похідним від слова «освіта»), є грамотним чи ерудованим. Досить часто помилково пишуть «освідчений», проте такого слова в українській мові не існує взагалі. А якби й існувало, то воно б походило від слова «освідчення». Так само неправильно писати «освітчений» або «освідченний». «Досвідчений» – той, хто має великий досвід у певній галузі, життєвий досвід (досвідчений лікар, досвідчений майстер). «Обізнаний» – той, хто добре ознайомлений з певною темою (обізнаний експерт, обізнаний співрозмовник).

Отже, завжди потрібно звертати увагу на контекст, і тоді ваша мова стане більш грамотною та чіткою.

За метаріалами Correctarium, «Мова – ДНК нації»