Водночас слово «прострочений» також існує в українській мові та має два значення

«Прострочений» – це поширене слово, яке використовують для опису речей, термін придатності яких завершився. Цим словом можна описати продукти, ліки або платежі. Однак в українській мові є інший аналог, який може збагатити ваш словниковий запас, пише УНІАН.

Як українською сказати «прострочений»

Українською «прострочений» буде «протермінований». Використовуйте це слово, щоб описати річ із терміном придатності, що минув.

Водночас слово «прострочений» також вживається в українській мові, проте має два значення. Перше значення – таке ж, як «протермінований». Ці слова є синонімами. Говорити «прострочений» у значення «протермінований» можна: це не є помилкою і не є русизмом.

Друге значення – від дієслова «прострочити»: