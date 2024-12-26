Дітей навчають самостійності і власного виблору

У фінській системі освіти навчання повністю безкоштовне, школярі не змагаються за оцінки. У тамтешніх школах не проводять перевірки та інспекції. Натомість Фінляндія входить у топ-10 освітнього рейтингу PISA. Водночас вчителі отримують високу заплатню, щоб отримати таку роботу, треба здобути магістерський ступінь і пройти тримісячну практику-випробування з учнями. «Ocвiтopiя» розповіла про відмінності і новаторства фінської системи освіти.

Якісна підготовка вчителів. Ключ до успіху фінської системи освіти – підготовка учителів, їхнє ставлення до професії та її високий престиж. Лише від 3 до 10% абітурієнтів вступають на педагогічні спеціальності до університетів. Учитель стажується мінімум 12 тижнів у закладах освіти. У школах діє Національний навчальний план, але він дає багато свободи.

Освіта = національна ідея. Історичний досвід Фінляндії – це 52 війни з Росією. Тож фіни зробили ставку на освіту як на питання національної безпеки і завдяки цьому відшукали шлях до успіху.

Освіта тут не може бути бізнесом. Хоча приватні школи й існують у Фінляндії, проте їхнім власникам заборонено брати оплату з родин. Навчання на всіх рівнях освіти безкоштовне. І це один з методів забезпечення рівності.

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Учитель вирішує все. Система освіти у Фінляндії побудована на довірі. Національна агенція з питань освіти розробляє національну програму, а локальні муніципалітети її адаптують. Далі все в руках учителя: як викладати, які методики і матеріали використовувати. Панує повна довіра і свобода від бюрократії. У фінській освітній системі немає жодних органів та інспекторів, що перевіряють якість освіти.

Менторство для майбутніх вчителів. Студенти університету проходять обов’язкову практику протягом 7 тижнів. За цей час вони мають провести 50 уроків разом зі своїм наставником, завдання якого – допомогти майбутньому вчителю ввійти в професію мʼяко і безболісно. Навчання вчителів має бути research based, він водночас є дослідником, інноватором: має експериментувати, шукати нові підходи, випробовувати власні методики.

Відсутність ажіотажу навколо технологічних інновацій і ШІ. Учителі у школах самостійно вирішують, які технології знадобляться для навчання, та закуповують потрібні гаджети. У класах є інтерактивні дошки, у дітей – ноутбуки. В університеті для майбутніх учителів праці є надсучасна craft-лабораторія. Ажіотажу навколо інновацій там немає, адже у Фінляндії головний інноватор – учитель. Цифрова компетентність – одна із семи ключових компетентностей, яких навчають фінських школярів. З 2025 року у фінських школах на законодавчому рівні заборонять використовувати мобільні телефони.

Доступність та інклюзія. Рівноправний доступ до освіти мають усі: фіни, люди інших національностей, діти й дорослі, люди з особливими потребами. Усі навчальні заклади мають універсальний дизайн і адаптовані до особливостей різних людей. Діти з особливими освітніми потребами навчаються в дитячих садочках, школах, вищих навчальних закладах.

Дошкільна освіта: самостійність із 4 років і навчання через гру. У дошкільних закладах немає занять іноземної мови, хореографії, музики, уроків про довкілля. Натомість у них акцент на спортивних активностях, творчості та іграх для розвитку мовлення.

У садочку діти вчаться взаємодіяти одне з одним, у них формуються навички самообслуговування. Групи у фінських дитячих садочках змішаного формату: разом із 5-річними дітьми граються й однорічні та дворічні малюки.

Щодня за будь-якої погоди близько двох годин діти активно відпочивають на свіжому повітрі. Кожна дитина вирішує, в яку гру хоче пограти сьогодні, за власним бажанням діти об’єднуються в групи.

В останній рік у дошкільному закладі дітей починають готувати до школи. Вихователі формують життєві навички, які знадобляться школярам у новій освітній ланці: робота в групах, організація робочого місця, концентрація уваги.

Найсучасніше обладнання для бібліотек. Обладнання у фінських садочках, школах, профтехах та університетах дуже сучасне, оновлюють його часто. Бібліотеки у фінів також оснащені технологіями на підтримку учнів та вчителів. У найбільшій бібліотеці є спеціальні принтери, на яких можна надрукувати наклейки, стікери, постери. Також можна самостійно змоделювати та надрукувати на 3D-принтері різні моделі. Тут є навіть обладнання зі звукозапису – і за бажання можна записати тут свою пісню.

Школа готує до реального життя. У старшій школі є два обов’язкові предмети, які готують фінську молодь до життя в реальному світі та є потужною профорієнтаційною платформою:

– «Я як студент» – учні старшої школи дізнаються, на що очікувати після вступу до університету, як адаптуватися та бути ефективним у нових умовах;

– «Життя після випуску» – курс про те, як і де шукати роботу після випуску, як писати ефективне резюме та створити акаунт на LinkedIn, що зацікавить потенційних роботодавців.