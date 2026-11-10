Вацак є членом депутатської групи «Довіра»

Родина народного депутата від групи «Довіра» Геннадія Вацака, його кондитерський бізнес та пов’язані з ним люди володіють автопарком люксових автомобілів на близько 3,5 млн доларів. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, оприлюдненому 9 листопада.

Як встановили розслідувачі, кілька елітних автомобілів зареєстровані безпосередньо на кондитерський дім «Вацак». Серед них – Rolls-Royce Ghost 2022 року та Lamborghini Urus 2021 року випуску.

Інші елітні авто оформлені на людей з оточення 54-річного нардепа. Так, Aston Martin DBS Superleggera належить жінці, яку інші абоненти записують у телефонних книгах як адміністраторку магазинів «Вацак». Саме за кермом цього автомобіля Вацак отримав штраф за перевищення швидкості.

«Bentley Continental GT та Maserati Levante належать членам родини помічника нардепа, а Rolls-Royce Spectre 2024 року, за кермом якого раніше помічали чоловіка, схожого на Вацака, оформлений на жінку, пов’язану із закордонною філією його кондитерського бізнесу», – ідеться в матеріалі.

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Журналісти також звернули увагу на номерні знаки цих автомобілів: на них часто трапляються комбінації нулів та одиниць, аналогічні тим, які є на задекларованих авто родини Вацака.

Окрім цього, компанії нардепа Геннадія Вацака та його родички Євдокії Вацак фігурують у кримінальних розслідуваннях щодо можливого незаконного видобування корисних копалин на Вінниччині. Нардепу належить ТОВ «Виробничий комплекс “Камелот”», а Євдокії Вацак – ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс “Ланселот”». Журналісти дослідили п’ять пов’язаних із ними ділянок, щонайменше чотири з яких фігурували у кримінальних розслідуваннях.

Зокрема, у 2020 році «Камелот» отримав дозвіл на геологічне вивчення Могилів-Подільської ділянки пісковику з подальшою дослідно-промисловою розробкою. Однак, за версією слідства, підприємство натомість здійснювало повноцінний промисловий видобуток.

У липні 2026 року правоохоронці повідомили про підозру керівнику підприємства Володимиру Поляку. За даними слідства, компанія незаконно видобула майже 38 тис. тонн пісковику, завдавши державі збитків на понад 337 млн грн.

Водночас як повідомили журналістам у Державному інформаційному геологічному фонді, станом на початок 2026 року запаси корисних копалин на цій ділянці так і не затвердили, хоча це було передбачено програмою робіт.

На момент публікації Геннадій Вацак та компанія «Камелот» не коментували розслідування.