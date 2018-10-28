Овець з Одещини після кількатижневого полону випустили з вантажівки

Вівцям облаштували карантинний майданчик, на якому вони пробудуть 21 день

Вантажівку з вівцями, яка майже два тижні простояла зачиненою на території морського торгового порту в Чорноморську Одеської області, пізно увечері суботи, 27 жовтня, розвантажили в Тульчині Вінницької області.

На території порту «Чорноморськ» живий вантаж опинився після того, як його повернули з Туреччини. Вантажівку не випускали з порту, багато тварин померли.

Триярусний скотовоз, який прибув до Тульчина в супроводі волонтерів, розвантажували близько трьох годин. У фурі знайшли 54 загиблих тварини. Їх завантажили в самоскид і направили на утилізацію. Крім того, ще дввоє овець померли у неділю, 28 жовтня, повідомили зоозахисники. Овець, які вижили, відокремили від загиблих, повідомляє BBC Україна.

Зараз вівці, які вижили, перебувають у спеціально облаштованому вольєрі, куди їх випустили зі скотовоза одразу після перевірки номерів на чіпах. На огородженому майданчику для них поставили великі ємності з водою, у багатьох тварин частково відсутня шерсть. Як пояснили ветеринари, через голод вівці обгризали одна одну.

У вольєрі вівці пробудуть на карантині 21 день. За цей час фахівці проведуть відповідні дослідження і спостереження за тваринами.

Нагадаємо, фуру з вівцями романівської породи оформили і відправили поромом до Туреччини 6 жовтня, але покупець не з'явився, як розповіла власниця овець, директорка компанії «Украніксар» Олена Севінч. Отару без митного оформлення відправили назад. Тому вантаж повернувся до України 12 жовтня.

Ветеринари заборонили в’їзд вантажу в Україну, заявивши, що вівці можуть бути потенційно небезпечними через хвороби, якими вони могли заразитися в Туреччині.

26 жовтня Держспоживслужба заявила, що ухвалила рішення про утилізацію на основі заявки від власниці. Але, аби не допустити вбивства живих тварин, активісти блокували виїзд вантажівки з території порту «Чорноморськ». Випустити вантажівку захисники тварин погодилися після того, як для живих овець пообіцяли створити карантинний майданчик на території Тульчинської філії державного підприємства «Укрветсанзавод».

Поліція Одеської області відкрила кримінальні провадження за статтями 251 (порушення ветеринарних правил) і 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.