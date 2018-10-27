Через загибель овець у порту Чорноморська поліція відкрила дві кримінальні справи

Протягом двох тижнів 300 овець морили голодом

СуспільствоАндрій Стець, 27 жовтня2630

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В Чорноморську Одеської області поліція розпочала слідство за фактом масової загибелі овець в морському порту у результаті жорстокого поводження, що призвело до їх загибелі, і порушення ветеринарних правил.

«Чорноморським відділом поліції Одеській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) та ст. 251 (порушення ветеринарних правил) Кримінального кодексу України», - зазначила керівник прес-служби Одеської облпрокуратури Інна Верба пише Укрінформ.

6 жовтня 300 овець ТОВ «Украніксар» перетнули державний кордон України в режимі «експорт» до Туреччини. 12 жовтня тварин повернули в Україну на термінал відправлення, оскільки турецька сторона вантажу не прийняла. Офіційні органи Туреччини не надали інформацію про причини повернення цих тварин.

Два тижні тварин не годували і не давали води.

25 жовтня під тиском місцевих активістів-зоозахисників, які пікетували порт, тварин, які вижили протягом двотижневої тяганини, було дозволено нагодувати і напоїти водою.

Вранці 27 жовтня фуру з вівцями, частина з яких вже загинула, відправили з Чорноморська в Тульчин Вінницької області, де тварин готувалися спалити у філії ДП «Укрветсанзавод», згідно з наказом керівництва Держпродспоживслужби. Зоозахисники намагалися заблокувати фуру, проте це їм не вдалося.

Тим часом, у Держпродспоживслужбі повідомили, що утилізувати будуть тільки мертвих тварин.

«Фура з вівцями, яких повернули з Туреччини в Україну, у супроводі фахівців Держпродспоживслужби, активістів, зоозахисників і представників низки зацікавлених органів влади відбула в Тульчинську філія ДП «Укрветсанзавод» у Вінницькій області для утилізації загиблих тварин. Живі тварини будуть клінічно оглянуті і пройдуть лабораторні дослідження. З урахуванням отриманих результатів буде ухвалюватися рішення про подальші дії», - йдеться у повідомленні відомства на Facebook.

Водночас, у понеділок зоозахисники мають намір пікетувати будівлю Держпродспоживслужби у Києві.

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