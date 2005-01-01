Палата громад Великобританії прийняла законопроект про Brexit

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 10:28850

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Палата громад Великобританії прийняла законопроект про Brexit
фото Reuters
Законопроект може повернутися на повторний розгляд до палати громад через поправки

Нижня палата парламенту Великобританії в третьому читанні прийняла законопроект про Brexit. Про це повідомляє SkyNews.

Як зазначається, 324 депутати палати громад підтримали законопроект, проти нього проголосували 295 депутатів.

«Ми вітаємо те, що законопроект успішно завершив цей етап проходження через Парламент. З самого початку наш підхід полягав у конструктивній роботі з депутатами для поліпшення документа. Ми чекаємо початку роботи з перами після того, як до кінця цього місяця він перейде на розгляд у палату лордів», - повідомив міністр у справах Brexit Девід Девіс.

Повідомляється, що законопроект може повернутися на повторний розгляд до палати громад через те, що ряд членів верхньої палати парламенту вже виявили бажання внести в текст документа поправки.

Раніше повідомлялося, що голова Європейської ради Дональд Туск і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер Великобританії запропонували відмовитис від виходу з Євросоюзу. За словами Туска, якщо уряд Британії не змінить свій погляд на події, то Brexit з усіма негативними наслідками стане реальністю вже в березні 2019 року.

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