Палата представників Конгресу США схвалила збільшення фінансової допомоги Україні

СвітОлег Костюк, 22 березня900

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Палата представників Конгресу США схвалила збільшення фінансової допомоги Україні
фото Посольство України в США
Розмір фінансової допомоги України на 2018 фінансовий рік збільшено у порівняні з минулим роком

У четвер, 22 березня, Палата представників Конгресу США схвалила закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, згідно з яким Україні буде надано допомогу на суму 620,7 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні посольства України в США.

Як повідомляється, розмір фінансової допомоги України на 2018 фінансовий рік збільшено у порівняні з минулим роком. Зокрема, видатки на українську оборону збільшено на 50 млн доларів – до 200 млн доларів.

Дані кошти спрямовуватимуться на фінансування конкретних проектів: підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка Збройних сил України.

По лінії Державного департаменту США пропонується виділити Україні 420,7 млн доларів, що на 10 млн доларів перевищує минулорічну допомогу.

Документ ще має бути схвалений Сенатом та підписаний президентом США.

Нагадаємо, що напередодні у Конгресі США погодили закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому збільшено видатки на допомогу Україні.

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