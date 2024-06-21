Палац у Мостиськах, що нині слугує школою, збудували у XIX ст. для Антонія Страхоцького. Тоді це було окреме село Рудники, що нині злилося з містом. Будівля палацу поєднує різні стилі: тут і готичні елементи, і класицизм, і романтична вежа зі шпилястим дахом під черепицею. Хоч це і була житлова резиденція, однак нагадувала оборонний замок. Тоді була мода на романтизм, захоплення давніми славними часами. Зрештою, свою воєнну роль палац виконав у Першу світову.

Найзахідніше місто на трасі Львів-Шегині перед кордоном з Польщею Мостиська завжди було містом-фортецею, навіть коли жодних кордонів там ще не проходило. Як пише Орест Мацюк у книжці «Замки і фортеці західної України», архівні документи містять описи міських фортифікацій часів пізнього Середньовіччя.

«Місто було у ці часи уфортифіковане земляними валами і мало на валах 40 гармат і кількадесят залізних шміговниць, з яких дві останні у 1849 році забрали до львівського арсеналу», – зазначає Орест Мацюк.

Палац у Рудниках в середині XIX ст (гравюра Піллера)

Палац у Рудниках, що на той час було окремим селом у північному передмісті Мостиськ, почали зводити у 1820-х роках. За припущеннями, автором проєкту був популярний на той час архітектор Фридерик Бауман. Маєток мав два крила, які поєднувала кругла вежа. Кожен елемент мав іншу стилістику.

Фото палацу 1938 року

Головний вхід до палацу нагадує архітектуру храму, він має неоготичний щипець, гострі арки лоджії, які тримають колони. На вході господарів та гостей зустрічали лежачі леви. Зараз вони десь зникли, залишились лише голови інших левів на фасаді будівлі. Герби власників з того ж фасаду також оббили. В історичній довідці, яку для міської ради склав Андрій Крупа, зазначено, що у XIX ст. біля палацу була велика оранжерея, схожа на готичну каплицю, та парк зі ставком. Посередині водойми на маленькому острівці стояла альтанка.

Ставок з лебедями перед палацом (гравюра Сташинського сер. XIX ст)

У 1914 році банк забрав палац в останнього власника за борги. У Першу світову у ньому розташувалась російська армія, яка штурмувала фортецю Перемишль за 30 км від Мостиськ. У цьому палаці підписали акт про капітуляцію.

«Під час Першої світової війни у палаці був штаб одинадцятої російської армії під командуванням генерала Селіванова, яка вела облогу фортеці Перемишль. В ніч на 22 березня 1915 року тут відбулися переговори представників австро-угорської та російської армій про форму здачі фортеці Перемишль», – зазначає Андрій Крупа.

Сучасний стан палацу-школи (фото зі сторінки Мостиської міської ради)

Під час війни палац пошкодили, велику бібліотеку та колекцію творів мистецтва, вишуканого посуду та виробів з металу розграбували. Знищена оранжерея та мальовничі комини на даху. Радянська влада влаштувала у палаці школу, яка працює там досі. Від колишньої розкоші залишився облущений фасад та залишки ліпнини всередині. Пам’ятка потребує суттєвого відновлення.