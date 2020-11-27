Колишній голова Харківської ОДА Михайло Добкін обматюкав Володимира Парасюка у прямому ефірі телеканалу «Україна», що належить Рінату Ахметову. Причиною стала іронічна реакція Добкіна на слова Парасюка про те, що Революція Гідності була великою сторінкою в історії України. Інцидент трапився увечері, 26 листопада.

Телеведуча Наталія Влащенко запитала у екс-нардепа Парасюка, який брав участь в ефірі по скайпу, чи правильно він зробив, коли звернувся до людей зі сцени Майдану, чи задоволений результатами Майдану, станом економіки, рівнем корупції та територіальними втратами.

Парасюк у відповідь висловив здивування деякими гостями в студії.

«Я шокований в першу чергу від того, що якщо ви говорите про Революцію Гідності, пані Наталя, не можна в студію запрошувати українофобів і корупціонерів. Тому що Революція Гідності – це велика сторінка в історії України, в якій загинули люди», – сказав він.

У цей момент Добкін почав перебивати Парасюка, саркастично викрикнувши: «Да ладно, звичайно ж, велика сторінка», коментуючи події Майдану.

У відповідь Парасюк заявив, що хоче «нагадати пану Добкіну, що таке РПГ».

«Хочу нагадати для деяких персон у цій студії, що таке РПГ-22. Це ручний протитанковий гранатомет. І цей гранатомет дуже легко впорається з броньованим Гелендвагеном або Мерседесом S-класу. Тому, я не погрожую, я застерігаю вас, що може прилетіти», – відповів він на вигуки опонента.

На що Добкін відреагував лайкою: «Ти собі нагадай, що ти мені нагадуєш. Чуєш ти, бл*ть. У Верховній Раді очі опускав, а тут вже, бл*ть, нагадувати почав».

Після цього словесна перепалка завершилась.

Нагадаємо, що Михайло Добкін з самого початку подій Революції Гідності вкрай різко і негативно висловлювася про її учасників. У 2014 році він навіть закликав «фізично знищити учасників Євромайдану».

В одному зі своїх свіжих інтерв'ю Добкін заявив, що учасники Майдану нібито «бояться зізнатися, що їх обдурили», назвавши Помаранчеву революцію і Євромайдан «горем, злом і страшною бідою».