«Парк Юрського періоду» у Львові. Фоторепортаж

У Львові триває міжнародна виставка фігур динозаврів у реальну величину

До кінця січня у парковій зоні ТРЦ Forum Lviv працює виставка з 24-ма рухомими фігурами динозаврів. Відвідувачі можуть побачити рухомих динозаврів і їхні скелети в реальних розмірах. Кожен з них має свій природній колір, текстуру і навіть звук. Крім цього, у парку можна дізнатися більше про походження і життя динозаврів: їхнi звички, як вони полювали та ростили потомство.

Виставка має науково-пізнавальний і освітній характер і особливо цікава сім’ям з дітьми. На території парку оселяться Стегозаври, Диплодоки, Трицератопси, Архіоптерикси, та звісно ж величний Тиранозавр, а також інші доісторичні рептилії.

Міжнародний проект- виставка рухомих фігур динозаврів триватиме у Львові до кінця січня (усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET)

На експозиції представлені експонати тріасового, юрського, крейдяного періодів. Розміри динозаврів вражаючі: до 6 метрів у висоту, довжина деяких досягає 23 метрів.

Виставка-атракціон була спроектована та виготовлена китайцями. Це міжнародний проект, який вже відвідали більш як 10 мільйонів глядачів у різних куточках Європи. До України вона приїжджає вдруге (уже побувала в Києві та Одесі). Львів – останнє українське місто, що приймає «Парк Юрського періоду».

Вартість квитків: дитячий, пільговий дорослий – 100 грн, дорослий – 120 грн, сімейний (2 дорослих + 1 дитина) – 300 грн, сімейний (2 дорослих + 2 дитини) – 400 грн.

Виставка працює щодня з 10:00 до 20:00.