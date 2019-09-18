Парламентський комітет підтримав перейменування Переяслава-Хмельницького

Міськрада Переяслав-Хмельницького ініціювала перейменування міста в 2000-му, а потім у 2017 році

Місту Переяслав-Хмельницький у Київській області повернуть історичну назву - Переяслав. Відповідне рішення сьогодні погодив профільний комітет Верховної Ради. Про це повідомила прес-секретарка спікера Дмитра Разумкова Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування депутати одноголосно підтримали рішення про перейменування Переяслава-Хмельницького в Переяслав», – йдеться в повідомленні.

Назва міста вживалася як Переяславль, тобто вказувала на те, що місто належало Переяславу або було заснований ним. У 1943 році на честь Переяславської ради і великих заслуг гетьмана Богдана Хмельницького місто перейменували в Переяслав-Хмельницький.

Міськрада Переяслава ініціювала перейменування в 2000-му, а потім у 2017 році.

Нагадаємо, раніше в цьому році Конституційний Суд дозволив перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську, але парламент не підтримав відповідний законопроект.