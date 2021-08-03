Від початку 2021 року послугами аеропорту скористалися 763,4 тис. пасажирів

Пасажиропотік Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у липні перетнув докарантинну позначку. За сьомий місяць 2021 року аеропорт прийняв 3,1% більше пасажирів, ніж у липні 2019 року.

Як повідомили у прес-службі аеропорту, у липні 2021 авіаперевезеннями скористалися 251 тис. пасажирів, що на 261,3% більше, ніж у липні 2020 і на 3,1% більше, ніж за аналогічний період липня 2019 року. Авіакомпанії виконали з львівського летовища 2144 рейси, що, порівняно з липнем минулого року на 103,6% більше, а з липнем 2019 року – на 10,7%.

Загалом від початку 2021 року послугами аеропорту скористалися 763,4 тис. пасажирів, що на 71,7% більше, ніж торік, однак на 36% менше, ніж у січні-липні 2019. За цей період виконали 7,7 тис. рейсів, що на 59,6% більше, ніж у січні-липні 2020 і на 27,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Найбільш популярними є рейси зі Львова до Анталії, Стамбула, Варшави, Борисполя і Хургади.

Нагадаємо, що попри карантинні обмеження у 2020 році Львівський аеропорт став другим за пасажиропотоком в Україні й обслужив 878,5 тис. пасажирів.