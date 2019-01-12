Пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 млн осіб за рік

Порівняно з 2017 роком пасажиропотік українських аеропортів зріс на 25%

ЕкономікаАндрій Стець, 12 січня1610

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Пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 млн осіб за рік
фото Львівського аеропорту
̳Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького

Пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році порівняно з 2017 роком зріс на 25%. Про це повідомив у Facebook президент Петро Порошенко.

«У 2018 пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік», - написав він.

«Частка лоукостів у міжнародному сполученні досягла 30%», - зазначив Порошенко.

Як інформував раніше ZAXID.NET, з початку червня 2019 року українська авіакомпанія SkyUp запустить авіарейси між Львовом та Одесою.

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