Пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 млн осіб за рік

̳Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького

Пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році порівняно з 2017 роком зріс на 25%. Про це повідомив у Facebook президент Петро Порошенко.

«У 2018 пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік», - написав він.

«Частка лоукостів у міжнародному сполученні досягла 30%», - зазначив Порошенко.

Як інформував раніше ZAXID.NET, з початку червня 2019 року українська авіакомпанія SkyUp запустить авіарейси між Львовом та Одесою.