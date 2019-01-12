Пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 млн осіб за рік
Порівняно з 2017 роком пасажиропотік українських аеропортів зріс на 25%
Економіка — Андрій Стець, 12 січня1610
̳Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького
Пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році порівняно з 2017 роком зріс на 25%. Про це повідомив у Facebook президент Петро Порошенко.
«У 2018 пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік», - написав він.
«Частка лоукостів у міжнародному сполученні досягла 30%», - зазначив Порошенко.
Як інформував раніше ZAXID.NET, з початку червня 2019 року українська авіакомпанія SkyUp запустить авіарейси між Львовом та Одесою.
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