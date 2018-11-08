Пасажиропотік українських аеропортів зріс майже на чверть

За перші 9 місяців 2018 року проти аналогічного періоду минулого року пасажиропотік через аеропорти України зріс на 23,9% – до 15,6 млн.

Як повідомило Міністерство інфраструктури в Facebook у четвер, 8 листопада, за період січень-вересень 2018 року відбулося суттєве зростання кількості обслугованих пасажирів в основних аеропортах: «Київ» (Жуляни) – на 57,3%, «Львів» – на 46,6%, «Запоріжжя» – на 19%, «Одеса» – на 19,3%, «Харків» – на 18,1%, «Бориспіль» – на 17,6% та «Дніпропетровськ» – на 7,4%.

Крім того, значний приріст обсягів пасажирських перевезень було зафіксовано в аеропортах Чернівців (на 55,3%) та Херсона (на 51,1%).

Нагадаємо, останнім часом у львівський аеропорт заходять нові компанії, зокре й ті, котрі здійснюють авіаперельоти за зниженими цінами. У ньому вже працюють лоукостери Ryanair, Wizz Air та Ernest Airlines.