Паста з домашнім томатним соусом – проста й ароматна страва, яку легко приготувати з доступних інгредієнтів. Стиглі помідори під час тушкування перетворюються на густий соус із легкою кислинкою та природною солодкістю. Така паста стане смачним обідом або вечерею для всієї родини. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Паста 500 г Помідори 2 кг Часник 5 зубчиків Оливкова олія 60 мл Цукор 1 ст. л. Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку Свіжий базилік 1 пучок Тертий пармезан 40 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте помідори. Закип’ятіть воду у великій каструлі. Зробіть на нижній частині кожного помідора хрестоподібний надріз. Опустіть плоди в окріп приблизно на 30 секунд, а потім перекладіть у холодну воду. Зніміть шкірку, наріжте помідори кубиками та збережіть сік.

Крок 2 Обсмажте часник. Очистьте його й дрібно наріжте. У глибокій сковороді на слабкому вогні розігрійте частину оливкової олії. Додайте часник і готуйте 30–60 секунд, постійно помішуючи, доки не з’явиться аромат. Стежте, щоб він не потемнів і не став гірким.

Крок 3 Приготуйте томатний соус. Додайте до часнику помідори разом із соком. Посоліть, поперчіть і всипте цукор. Перемішайте та тушкуйте без кришки на середньому вогні 20–30 хвилин, періодично помішуючи. Коли помідори розм’якнуть, а соус загусне, додайте подрібнений базилік і решту оливкової олії. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Відваріть пасту. Закип’ятіть воду у великій каструлі, посоліть і всипте макарони. Варіть відповідно до рекомендацій на упаковці, перевіряючи готовність на 1–2 хвилини раніше, щоб паста залишилася злегка пружною всередині. Перед зливанням води відберіть приблизно 200 мл рідини. Відкиньте пасту на друшляк, але не промивайте.