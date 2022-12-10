Департамент патрульної поліції оголосив набір працівників у кількох містах України, зокрема у Львові. Про це повідомляє заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Набір триватиме до 18 грудня. Охочі мають заповнити заявку за посиланням.

Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

вік від 18 років;

повна середня загальна освіта;

посвідчення водія категорії В.

«Усім кандидатам необхідно подати документи, пройти тестування і медогляд, показати належний рівень фізичної підготовки, пройти співбесіду. До зустрічі на службі!», – написав Олексій Білошицький.

Окрім Львова, набір оголосили у таких містах: Київ, Бориспіль, Чайки, Житомир, Черкаси, Умань, Полтава, Кременчук, Чернігів, Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород, Мукачево, Рівне, Сарни, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Кропивницький, Одеса.

Згідно з оголошенням на сайті патрульної поліції, своїм працівникам тут пропонують заробітну плату від 12 300 грн (у Києві – від 16 000 грн, у містах Чайки, Бориспіль, Одеса, Ізмаїл, Львів – від 14 500 грн). Також – додаткову винагороду в розмірі до 30 000 грн на період дії воєнного стану відповідно до постанови КМУ №168 від 28.02.2022 року, щорічну оплачувану відпустку тривалістю від 30 днів і безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї у закладах охорони здоров’я МВС.