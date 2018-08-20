Патрульні затримали викрадачів львівського таксі

Патрульні затримали зловмисників, які зі зброєю пограбували таксиста

Уночі у понеділок, 20 серпня, на трасі Львів – Шегині при в’їзді у село Суховоля четверо невідомих осіб здійснили розбійний напад та, викравши автомобіль Volkswagen Bora на польській реєстрації, втекли з місця події.

«О 3:20 до поліції звернувся 31-річний житель Яворівського району. Чоловік повідомив, що при в’їзді у село Суховоля четверо невідомих, погрожуючи ножем, заволоділи його автомобілем Volkswagen Bora та грішми в сумі 1200 грн», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Орієнтування на автомобіль було розіслано усім підрозділам поліції Львівщини.

Близько 7:30 викрадений автомобіль виявили у с. Зимна Вода на Пустомитівщині. Водій на вимогу працівників патрульної поліції не зупинився та намагався втекти. Правоохоронці наздогнали транспортний засіб та затримали двох зловмисників, котрі перебували в автомобілі. Двох інших спільників працівники поліції виявили в одному з готелів поблизу Львова. Усі вони – мешканці Пустомитівського району віком 19-34 роки.

Як встановили правоохоронці, в центрі Львова зловмисники сіли в таксі і замовили поїздку в місто Городок. У с. Суховоля вони попросили таксиста зупинитись і, приставивши ніж до його обличчя, заволоділи автомобілем, а також документами та грішми. Скориставшись нагодою, водій вистрибнув із машини та втік.

«Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вилучено всі речові докази, призначено експертизи. Щодо зловмисників вирішується питання про їхній арешт», – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі від семи до десяти років із конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування.