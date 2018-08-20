Патрульні затримали викрадачів львівського таксі

Четверо чоловіків, погрожуючи ножем, заволоділи грішми та автомобілем таксиста

СуспільствоОльга Гринько, 20 серпня17531

До теми

Патрульні затримали викрадачів львівського таксі
фото Нацполіції Львівщини
Патрульні затримали зловмисників, які зі зброєю пограбували таксиста

Уночі у понеділок, 20 серпня, на трасі Львів – Шегині при в’їзді у село Суховоля четверо невідомих осіб здійснили розбійний напад та, викравши автомобіль Volkswagen Bora на польській реєстрації, втекли з місця події.

«О 3:20 до поліції звернувся 31-річний житель Яворівського району. Чоловік повідомив, що при в’їзді у село Суховоля четверо невідомих, погрожуючи ножем, заволоділи його автомобілем Volkswagen Bora та грішми в сумі 1200 грн», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Орієнтування на автомобіль було розіслано усім підрозділам поліції Львівщини.

Близько 7:30 викрадений автомобіль виявили у с. Зимна Вода на Пустомитівщині. Водій на вимогу працівників патрульної поліції не зупинився та намагався втекти. Правоохоронці наздогнали транспортний засіб та затримали двох зловмисників, котрі перебували в автомобілі. Двох інших спільників працівники поліції виявили в одному з готелів поблизу Львова. Усі вони – мешканці Пустомитівського району віком 19-34 роки.

Як встановили правоохоронці, в центрі Львова зловмисники сіли в таксі і замовили поїздку в місто Городок. У с. Суховоля вони попросили таксиста зупинитись і, приставивши ніж до його обличчя, заволоділи автомобілем, а також документами та грішми. Скориставшись нагодою, водій вистрибнув із машини та втік.

«Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вилучено всі речові докази, призначено експертизи. Щодо зловмисників вирішується питання про їхній арешт», – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі від семи до десяти років із конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львівські поліцейські впіймали злодія на краденому автомобілі ZAXID.NET
Львівські патрульні затримали викрадача автомобіля на виїзді зі Львова ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук